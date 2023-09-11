Довільний танець дует виконав під пісні Мадонни

Український танцювальний дует Марія Пінчук та Микита Погорєлов здобули золото на третьому етапі юніорського Гран-прі ISU. Змагання проходили у Стамбулі (Туреччина).

Після ритмічного танцю дует фінішував другим, проте результати у довільній програмі дозволили спортсменам перемогти. Учні Галини Чурілової та Мар’яни Козлової виконали довільний танець під пісні Мадонни впевнено. Вони припустилися помилки лише у твізлах (партнерка отримала перший рівень), решту ключових елементів дует виконав якісно, повідомляє Українська федерація фігурного катання.

Українські фігуристи не перемагали у таких змаганнях 12 років. Минулого сезону дует Пінчук/Погорєлов отримали третє місце на одному з етапів. Тоді їх нагорода стала для України першою на цьому рівні за чотири роки.

Етап у Стамбулі став для українських юніорів першим у новому сезоні. На першому етапі в австрійському Лінці в танцях на льоду виступили Ірина Підгайна та Артем Коваль (шосте місце), а в Бангкоку, на другому етапі, Україна не мала представників у цьому виді змагань.

У інших видах програми українські фігуристи виступили не так успішно. У змаганнях дівчат Таїсія Спесівцева посіла 13-те місце. Серед хлопців Кирило Марсак посів підсумкову 14-ту позицію. У змаганнях пар на цьому етапі українці участі не брали.

Україна перемагала на етапах юніорському Гран-прі у 2015 році, тоді це сталося у змаганні пар, золото здобули Рената Оганесян та Марк Бардей. А от у танцях на льоду українці останній раз перемагали у 2012 році, тоді переможцями стали Марія Носуля та Євген Холонюк.