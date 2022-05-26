Військову та гуманітарну допомогу військовослужбовцям, які перебували на заводі «Азовсталь» в Маріуполі, доставляли за допомогою вертольотів Мі-8. Глава воєнної розвідки України Кирило Буданов розповів деталі спецоперації виданню The War Zone.

Як розповів Буданов, майже три місяці українські війська були під постійним бомбардуванням росіян. І коли запаси їжі, води, медичних засобів та боєприпасів вичерпалися, а кількість тяжко поранених зросла, то бійці просили про допомогу. Єдиним варіантом допомогти оточеним українським військовим було доставляти їм допомогу авіацією, що і відбувалось.

Загалом було сім місій, коли за допомогою військових вертольотів українським воїнам доставляли їжу, ліки та іншу допомогу. Коли саме відбувалися ці вильоти – невідомо. За словами Буданова, вертольоти Мі-8 вилітали по двоє, а один раз одразу чотири підряд, витримували потужну російську протиповітряну оборону та ворожу авіацію, зосереджену в Маріуполі та навколо нього. Загалом до спецоперації залучили 16 вертольотів Мі-8.

Мі-8 забезпечили військовослужбовців на «Азосталі» зброєю, боєприпасами, медикаментами, продуктами, також на гелікоптерах вдалося доставити 72 бійців полку «Азов».

«Всі місії пройшли успішно», – сказав Буданов. Але на 5-му і 7-му вильотах було збито два гелікоптери. За словами Буданова, також знищено третій гелікоптер, який надходив на допомогу на одному з них. Про загиблих він не повідомив.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що під час вильотів на допомогу військовим на території «Азовсталі» загинула дуже велика кількість льотчиків.