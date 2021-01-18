Внаслідок катастрофи загинули щонайменше двоє членів екіпажу

Врятовані українські моряки з суховантажу Arvin, який затонув біля берегів провінції Бартин, що в Туреччині розповіли подробиці аварії судна. З їх слів, судно пішло на дно дуже швидко – приблизно за п’ять хвилин, пише «Укрінформ» у понеділок, 18 січня.

«Вітер почав набирати силу з 11:00-11:30, хвилі досягали 6 метрів. На кораблі почули хруст, тоді було оголошено сигнал тривоги. Сигнал про те, що судно тоне, було відправлене о 12:20. Судно затонуло швидко, приблизно за 5 хвилин», – розповіли врятовані моряки.

Вони розповіли, що через погані погодні умови не рухалися за маршрутом, а стали на якір. Вони очікували, що хвилі досягатимуть 3,5-4 метри.

Нагадаємо, що суховантаж зазнав аварії біля берегів турецької провінції Бартин у неділю, 17 січня. Спершу ЗМІ повідомили, що судно було російським, однак пізніше стало відомо, що його власником є українська компанія Arvin Shipping LTD.

Судно затонуло через погодні умови, прямуючи з грузинського порту Поті до болгарського Бургаса із вантажем селітри. Попередньо відомо, що на борту перебувало 10 українців та 2 росіян. Внаслідок катастрофи загинуло щонайменше двоє членів екіпажу. Відомо, що наразі 6 моряків врятовані, ще 5 продовжуть шукати.