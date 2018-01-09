Українські науковці назвали нову кількість загиблих внаслідок Голодомору

Попередні дані вони назвали неточними через їхнє базування на радянських архівах

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 14:2220690

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Українські науковці назвали нову кількість загиблих внаслідок Голодомору
фото Інформаційний портал Znaj.ua

Внаслідок Голодомору в Україні 1932-1933 рр. загинуло щонайменше 7 млн людей, а цифра 3,9 млн загиблих базується на офіційних документах Радянського Союзу, отже, не може бути правдивою, заявила кандидатка історичних наук та генеральна директорка Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» Олеся Стасюк в ефірі телеканалу «Еспресо TV».

Реальну кількість загиблих науковці обговорили на прес-конференції «Реальна оцінка демографічних втрат УСРР у 1932-1933 роках (за офіційними документами українських архівів)». За словами науковців Асоціації дослідників Голодомору, Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» та професорів столичних ВНЗ, українські демографи називають хибну кількість загиблих – 4 мільйони. Проте, на думку науковців, реальна кількість жертв перетинає позначку 7 мільйонів.

Науковці стверджують, що демографи брали для підрахунку офіційну статистику Радянського Союзу, яка була сфальсифікована. У підсумку в документах відсутня більшість жертв геноциду.

«Ми знайшли доповідні записки керівників відділів Державного політичного управління, які свідчать про те, що понад 30% смертей взагалі не реєструвалось», – розповіла Стасюк.

Відтак науковці звернулися до демографів щодо співпраці та закликали врахувати історичні документи та дослідження докторів наук.

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