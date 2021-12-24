В Інституті молекулярної біології і генетики Національної академії наук України (ІМБГ НАНУ) після обробки чергових зразків коронавірусу виявили новий для України варіант штаму «Дельта», який зараз активно розповсюджується в Росії.

За повідомленням науковців, вони завершили роботу зі встановлення штамiв коронавiрусу в 74 зразках із дев’ятьох регіонів, які їм надав Центр громадського здоров’я МОЗ України. Зразки були взяті в період з 18 листопада до 1 грудня.

«За допомогою повногеномного секвенування нового покоління встановлено, що всі 100% зразків є варіантами штаму “Дельта”. Науковці ІМБГ детектували 12 різних варіантів штаму “Дельта”, однак їх спектр відрізняється від тих, які були поширені в листопаді. Зокрема, виявлено новий для України варіант Штаму “Дельта” AY.122, який нині активно розповсюджується в Росії та позначається важким перебігом хвороби, високою контагіозністю (швидкістю інфікування) і високою смертністю», – повідомили у інституті в четвер, 23 грудня.

Науковці ІМБГ виявили AY.122 у зразках із сшести регіонів України: Дніпра, Сум, Полтави, Миколаєва, Житомира, Одеси.

«Високий рівень смертності в Україні (водночас у Росії та Казахстані), порівняно з рівнем смертності в країнах Західної Європи та США, може бути пов’язаний з особливостями штамів “Дельти”, що циркулюють на наших теренах, зокрема, й варіанту AY.122. Найбільше зразків для секвенування – 39 – було надано з Одеси. Серед них вчені ІМБГ знайшли цілий спектр, можна сказати “букет” варіантів “Дельта-штаму – 10 різних типів, які походять з різних країн світу: США, держав ЄС, Ізраїлю, Росії тощо», – додали науковці.

За їхньою інформацією, у зразках цього періоду штаму «Омікрон» не виявили.

Вони також зауважили, що, за даними лікарів з різних країн світу, «Омікрон» спричинює легший перебіг коронавірусної хвороби, втім, не факт, що новий штам буде здатен швидко витіснити такий реактивний варіант «Дельти», як, наприклад, AY.122.

Науковці ІМБГ проводять дослідження мутацій коронавірусу на замовлення Ради національної безпеки та оборони України. Така робота триває з лютого 2021 р. Науковці ІМБГ єдині в Україні вивчають мутації коронавірусу за допомогою методу повногеномного секвенування нового покоління.