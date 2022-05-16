Для поїздки на чемпіонат восьми людей треба зібрати майже 13 тис. євро

Українські паракаратисти готуються до участі у чемпіонаті Європи. Але їхня поїздка у Туреччину під загрозою, оскільки цього року держава не фінансує дорожніх витрат і спортсмени просять благодійників підтримати їх фінансово.

«Наша команда паракарате – дійсно легендарна. Від першого золота чемпіонату світу Уляни Пчолкіної в 2014, до золота чемпіонату Європи 2021 року Каріни Айрапетян – уявити європейський та світовий п’єдестали останніх восьми років без жовто-синіх складно! Однак цьогоріч команда паракаристів має усі шанси не потрапити на європейську першість через фінансові труднощі у звʼязку із війною», – написали на сторінці Української федерації карате.

Через війну ні Мінспорту, ні Інваспорт не можуть оплатити відрядження паракаратистів. Капітан національної збірної України з карате Станіслав Горуна розповів ZAXID.NET, що для підтримки команди спортсменів почали кампанію зі збору коштів.

«Наші спортсмени одні з найсильніших в Європі: на чемпіонаті Європи у 2021 році львів’яни вибороли золото (Каріна Айрапетян) та бронзу (Володимир Турко). Окрім того, для самих паракаратистів дуже важливо підняти український прапор своїми зусиллями», – наголосив Станіслав Горуна.

Для поїздки команди з 8 людей (авіаперельоти, поселення) потрібно назбирати 12800 євро.

«Про це складно писати, ще складніше це усвідомити після майже місяця спроб вирішення проблеми, пошуку грошей і в Україні, і з приймаючою чемпіонат Європи стороною. Однак надія є і ця надія – ви, фанати карате, вболівальники української збірної з карате! Пожертвуючи навіть невелику суму, ви зможете гарантувати нашій команді квиток на чемпіонат Європи з паракарате в Туреччину», – закликала підтримати спортсменів Українська федерація карате.

Рахунок для пожертв (EUR, USD, UAH) у PayPal: natalka051078@gmail.com

Чемпіонат Європи з карате та з паракарате відбудеться у Туреччині 25-29 травня.