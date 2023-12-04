Програма створена для власників малого та середнього бізнесу, які мають мінімум три роки досвіду ведення підприємницької діяльності

СfE accelerator Українського католицького університету спільно з Stanford Graduate School of Business запускають безкоштовну освітню програму для 42 українських підприємців малого та середнього бізнесу – Stanford Ignite Ukraine. Навчання розпочнеться у лютому 2024 року і триватиме чотири тижні онлайн та три тижні офлайн в Stanford Graduate School of Business. Організатори покривають вартість навчання, проживання поблизу кампусу та основні логістичні витрати.

«Перебування в середовищі Stanford GSB – унікальна нагода для українських підприємців побачити більш широкий ринок, його правила гри, збільшити амбіції, переосмислити та розвинути свої бізнеси. Учасники отримають відгуки від інвесторів, експертів і підприємців Кремнієвої долини та стануть частиною спільноти Stanford GSB», – розповів СEO CfE accelerator Іван Петренко.

Програма створена для власників малого та середнього бізнесу, які мають мінімум три роки досвіду ведення підприємницької діяльності та намір масштабування, розвитку інновацій, запуску нових продуктів/послуг, залучення інвестицій, виходу на нові ринки чи інші ідеї зростання.

«Стійкість, винахідливість та наполегливість українського народу надихає весь світ, особливо, як бізнес впроваджує інновації в умовах війни. Stanford Ignite Ukraine – це саме та програма, яка допоможе українським лідерам та їх бізнесам процвітати, мінімізуючи можливі ризики», – розповів керівник програми Stanford Ignite професор Йосі Феінбер.

Ідея створення освітньої можливості для українців належить Наталії Анон, яка є членкинею правління Фундації УКУ та однією із меценатів Stanford Ignite Ukraine програми.

«Закінчивши MBA у Stanford GSB, я мріяла, щоб українські підприємці також перейняли від викладачів однієї із найкращих світових бізнес-шкіл знання та досвід, які допоможуть їм не просто розвинути власний бізнес, а дадуть змогу конкурувати на міжнародних ринках», – сказала Наталія Анон.

Stanford Ignite Ukraine реалізується за підтримки Міністерства економіки України та Українського католицького університету.

«Щоб український малий та середній бізнес ще активніше розвивався, важливо, щоб підприємці могли запозичувати міжнародний досвід, поглиблювати свої знання, виходити на новий рівень, і як результат — створювати нові робочі місця та відновлювати економіку України. Адже 81,7 % всіх зайнятих в бізнесі, працюють саме на малих та середніх підприємствах. Радію, що крім державних програм підтримки, з’являються також такі важливі ініціативи. Завдяки цьому ми маємо потенціал стати країною втілення найамбітніших бізнес-мрій», – зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

«Ми в УКУ віримо у співпрацю. Бо лише співдія із сильними лідерами дає змогу досягати спільних великих результатів. Ми прагнемо і мріємо, щоб завтра про Україну говорили як про "країну економічного дива" і як "країну гідного життя"», – сказав ректор УКУ Тарас Добко.

Опис програми, критерії відбору, реєстраційна форма та інші деталі є на сайті CfE accelerator. Подавати заявки можна до 30 грудня.