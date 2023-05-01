Українські воєнні розвідники провели унікальну спецоперацію на території Судану, звідки було евакуйовано понад 60 українців. Українські розвідники проводили спецоперацію без бронетехніки чи іншої важкої зброї, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони в понеділок, 1 травня.

«Діяла група спецпризначення в кількості менше, ніж 10 людей. Порівнюючи з рятувальними операціями США, які задіювали гвинтокрили, бронетехніку, спецпризначенців, або Саудівської Аравії, яка задіювала ракетний крейсер у порту Судану, ми діяли самотужки без бронетехніки, авіації та важкого озброєння, адже всі наші сили зараз задіяні на фронті», – розповів учасник спецоперації, воєнний розвідник Ярема.

Представник ГУР зазначив, що ця операція була набагато складніша за ту, що проводилася у Афганістані, бо у аеропорту Афганістану були американська військова база, сили, точка відправлення тощо. Ярема розповів, що у Судані одна траса могла налічувати більше 40-50 блокпостів неідентифікованих сил, з якими не можна було ні зв’язатися, ні координуватися. Водночас українські розвідники змогли залучити до процесу евакуації місцевих жителів, розрахувати найбезпечніші маршрути і провести спецоперацію під кодовою назвою «Троянський верблюд».

У ГУР нагадали, що Судан поринув у хаос зі стріляниною, артилерійськими дуелями та застосуванням авіації прямо в містах, зокрема й у Хартумі – столиці цієї африканської держави, звідки потрібно було швидко рятувати українських громадян.

«Громадянська війна [в Судані] спровокована Росією, бо за 1,5 місяця до початку бойових дій туди приїжджав [міністр закордонних справ Росії Сєрґєй] Лавров, він привіз якесь обладнання. Бойовики RSF [сил швидкого реагування] проходили навчання у таборах ПВК "Вагнер"», – уточнив український воєнний розвідник.

Окремо у відомстві заявили, що більшість з врятованих українців працювали в Судані в авіаційній галузі. «Ця обставина значно підвищувала ризики: аеропорт одразу перетворився на поле бою, де залишились заблокованими без їжі та води наші громадяни», – зауважили в пресслужбі.

Загалом українські розвідники евакуювали з Судану 138 людей, 64 з яких – українці. Серед евакуйованих – 12 дітей. Людей спершу доставили до Єгипту, далі до Польщі, а потім – в Україну. Зокрема, літа, 64 українці прибули літаком до Польщі 26 квітня.