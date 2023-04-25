В цілому із Судану врятовано 138 громадян

Головне управління розвідки в координації з Офісом президента України та Міністерством закордонних справ провело успішну рятувальну операцію з евакуації мирних громадян із охопленого боями Хартуму – столиці Судану. Про це йдеться у повідомлені прес-служби ГУР.

За умов безперервних боїв, недотримання режиму «тиші», відсутності їжі, води та техніки із зони збройного конфлікту евакуйовано 87 громадян України, здебільшого авіаційних фахівців – пілотів, техніків та членів їхніх родин. Також евакуйовано громадян Грузії та Перу.

В цілому врятовано 138 громадян. Серед них 35 жінок та 12 дітей. Наразі всі евакуйовані перебувають в безпеці на території Єгипту. Їм надано необхідну медичну допомогу, харчування та воду. Громадяни України забезпечені візовою та документарною підтримкою і очікують швидкого повернення додому.

Що відбувається в Судані

Судан здобув незалежність у 1956 році. Відтоді в країні відбуваються постійні громадянські війни, заколоти та державні перевороти. Через це у 2011 році від країни відокремився Південний Судан. Причиною нового конфлікту стали розбіжності у керуванні військовими структурами всередині держави.

Африканська країна управляється двома генералами – Абедлем Фаттах аль-Бурханам [голова армії Судану, фактично президент] та Мохамедом Хамдан Дагло [командир Сил оперативного реагування] – останнього підтримують «вагнерівці». Торік він прилітав в Москву, зустрічався з секретарем радбезу Патрушевим. В результаті Кремлеві дісталась військова база на березі Червоного моря. Російська ж ПВК «Вагнер» за це передала воєнізованим групам RSF ракети для боротьби з армією країни.

У столиці Судану Хартум 15 квітня почались зіткнення між армію та Силами оперативного реагування, які заявили, що взяли під контроль президентський палац, резиденцію командувача армії та міжнародний аеропорт.