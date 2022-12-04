Прапор України вивісили на башті портового крана, що стоїть на березі Дніпра

Бійці спецпідрозділу «Карлсон» підняли український прапор на лівому березі Херсонщини. Відповідне відео було опубліковане на сторінці спецпідрозділу у суботу, 3 грудня.

Прапор України вивісили на башті портового крана, що стоїть на березі Дніпра.

«Це стане плацдармом для деокупації лівого берега Херсонщини», – наголосили спецпризначенці.

На подію відреагували аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). За їхніми словами, російські війська очікують наступу України на східному (лівому) березі річки Дніпро та будують оборонні рубежі на південь від неї.

«Встановлення позицій уздовж східного берега річки, ймовірно, створить умови для майбутніх наступальних операцій України в окупованій Херсонській області, якщо українські війська вирішать переслідувати цей напрямок просування на півдні», — йдеться в аналітичному звіті.

У разі підтвердження це обмежене українське вторгнення на східний берег може відкрити можливості, щоб українські сили почали діяти на східному березі, йдеться в аналітичному звіті.