Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, яких контрнаступів ЗСУ росіяни бояться найбільше і як укріплюють позиції на сході Херсонської області.

Як йдеться у звіті ISW, опублікованому 27 листопада, аналітики проаналізували супутникові знімки укріплень окупантів у Херсонській області і вказали їхню вразливість. На думку аналітиків, росіяни очікують, що українські військові можуть перетнути Дніпро і піти у контрнаступ на сході Херсонської області.

«Вони створюють умови для тривалої оборони на сході Херсонської області, що може дозволити створити міцне українське укріплення на східному березі Дніпра. Російські війська укріплюють свої позиції вздовж критично важливих ліній зіткнення на сході Херсонської області для захисту від можливого майбутнього українського контрнаступу», – вказано у звіті ISW.

Як видно зі супутникових знімків, росіяни риють окопи та створюють протитанкові укріплення вздовж ліній розмежування, які з'єднують російські війська на лівому березі Дніпра з південно-східними тиловими районами в Херсонській області та Криму, а також зі східними тиловими районами навколо Мелітополя.

«Окупанти також потужно укріпили 3-кілометрову смугу землі, що відокремлює Кінбурнську косу від материкової частини Херсонської області, а також уздовж пляжів на південь і схід від цієї смуги. Російські оборонні позиції свідчать про те, що російське військове керівництво розглядає перспективу українського контрнаступу через річку Дніпро як серйозну загрозу», – додають аналітики.

Аналітики припускають, що росіяни намагатимуться уповільнити український наступ на східному березі Дніпра, щоб розгорнути більше підкріплень. Ці дії підтверджують критичну важливість сходу Херсонщини для подальшого перебігу війни.

Закріплення українських військових на сході Херсонської області можу спричинити подальший їх контрнаступ на Мелітополь із заходу.