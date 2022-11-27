Найближчим часом зросте загальний темп воєнних операцій, це може статися протягом наступних кількох тижнів. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Загальний темп операцій уздовж лінії фронту сповільнився останніми днями через погіршення погодних умов, але, ймовірно, збільшиться протягом наступних кількох тижнів, коли температура знизиться і земля замерзне по всьому театру бойових дій.

Українські та російські повідомлення з критично важливих ділянок фронту на сході та півдні України, включаючи Сватове, Бахмут та Вугледар, вказують на те, що операції з обох сторін наразі ускладнені сильним болотом внаслідок дощів.

Як зазначають експерти, прогнозоване зниження температури по всій території України протягом наступного тижня, ймовірно, призведе до замерзання ґрунту і прискорить темпи бойових дій, оскільки мобільність обох сторін збільшиться.

Невідомо, чи будь-яка зі сторін активно готується до відновлення великих наступальних або контрнаступальних операцій в цей час, але метеорологічні фактори, які перешкоджали таким операціям, почнуть послаблюватися.