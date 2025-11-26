Комунальне підприємство «Волиньприродресурс» стало одним із ініціаторів створення Української торфової асоціації (УТА), яка об’єднає вітчизняні торфовидобувні та переробні підприємства. Рішення про її створення ухвалили під час цьогорічного міжнародного торфового форуму в Ризі. Про це повідомило 26 листопада профільне видання Nadra.info.

За словами директора КП «Волиньприродресурс» Анатолія Капустюка, нова структура об’єднає зусилля профільних підприємств і представлятиме інтереси галузі перед законодавцями, центральними органами влади, міністерствами та на міжнародному рівні. Він також додав, що асоціація буде зареєстрована на Волині.

До ініціативи входять підприємства, які разом формують близько 80% українського ринку торфовидобутку, зокрема, й КП «Волиньприродресурс».

17 листопада підприємство звернулося до голови Волинської облради Григорія Недопада з офіційним листом, у якому попросило підтримати створення асоціації та надати згоду на участь «Волиньприродресурсу» серед її засновників.

«Для Волинської області участь у створенні асоціації має стратегічний характер. Регіон володіє одними з найбільших запасів торфу в Україні. Статус співзасновника дозволить отримати додаткову вагу у галузевій політиці держави, сприятиме залученню інвестицій та посилить позиції Волині серед промислових регіонів країни», – повідомили у КП «Волиньприродресурс».

Додамо, що на Волині видобуток торфу ведуть понад десять підприємств, серед яких як державні, так і приватні. Основні ділянки розташовані в Любешівському, Камінь-Каширському та Ратнівському районах. Щорічно регіон виробляє десятки тисяч тонн торфу, який використовується для енергетики, агропромисловості та рекультивації земель.