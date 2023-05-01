Спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що в районі Бахмута воюють понад 25 000 російських окупантів. Про це він повідомив у коментарі агенції «РБК-Україна».

За його словами, у напрямку Бахмута росіяни зосередили 25 600 осіб особового складу, 65 танків та 450 броньованих машин.

Також на цій ділянці росіяни задіяли 154 гармати та 56 реактивних систем залпового вогню.

«Це більше, ніж армія Чехії чи Угорщини», – сказав Череватий.

Він зазначив, що втрати окупантів під Бахмутом сьогодні щодня становлять приблизно 100 загиблих на день.

Загалом, за інформацією Сил оборони, станом на 26 квітня до бойових дій проти України Росія кинула до 48 бригад та 122 полків, окупаційні сили налічують близько 315 формувань або ж 369 тис. військових та 5900 одиниць важкого озброєння.

Раніше генерал Олександр Сирський заявив, що в Бахмуті Збройні сили України контратакували на деяких ділянках.