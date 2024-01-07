Українські захисники виявили групу ворогів під час чергового обльоту території на Авдіївському напрямку

Солдати російської окупаційної армії не полишають спроб просування на Авдіївському напрямку, де їм протистоять оператори Сил спеціальних операцій у співпраці з підрозділами Сил оборони. Про це повідомила прес-служба ССО у неділю, 7 січня.

Як йдеться у повідомленні, оператори 8-го окремого полку під час нічного спостереження зафіксували переміщення групи ворога у складі чотирьох військовослужбовців.

«За допомогою дрона з нічним і тепловізійним баченням ми постійно моніторимо найбільш небезпечні напрямки в нашій зоні відповідальності», – розповів оператор з позивним Флай.

Українські захисники виявили групу ворогів під час чергового обльоту території на Авдіївському напрямку. Мінометники зреагували моментально, і вже за декілька хвилин прямим влучанням у центр ворожої групи її було повністю знищено.

Додамо, що на Авдіївському напрямку Сили оборони минулої доби відбили 8 російських атак у районах Новобахмутівки, Степового й Авдіївки та ще 16 атак поблизу Первомайського й Невельського Донецької області.