Українські військові показали, як знищили російську ворожу групу біля Авдіївки
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Солдати російської окупаційної армії не полишають спроб просування на Авдіївському напрямку, де їм протистоять оператори Сил спеціальних операцій у співпраці з підрозділами Сил оборони. Про це повідомила прес-служба ССО у неділю, 7 січня.
Як йдеться у повідомленні, оператори 8-го окремого полку під час нічного спостереження зафіксували переміщення групи ворога у складі чотирьох військовослужбовців.
«За допомогою дрона з нічним і тепловізійним баченням ми постійно моніторимо найбільш небезпечні напрямки в нашій зоні відповідальності», – розповів оператор з позивним Флай.
Українські захисники виявили групу ворогів під час чергового обльоту території на Авдіївському напрямку. Мінометники зреагували моментально, і вже за декілька хвилин прямим влучанням у центр ворожої групи її було повністю знищено.
Додамо, що на Авдіївському напрямку Сили оборони минулої доби відбили 8 російських атак у районах Новобахмутівки, Степового й Авдіївки та ще 16 атак поблизу Первомайського й Невельського Донецької області.