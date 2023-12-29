Упродовж тижня українські військові просунулися біля Бахмута і продовжили позиційні бої з російськими військами. Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 29 грудня.

Аналітики опираються на геолокаційні кадри, опубліковані 20 грудня, які вказують на те, що ЗСУ незначно просунулися на південний схід від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута).

Російські війська 28 грудня просунулися поблизу Мар’їнки та продовжили позиційні бойові дії з українськими військовими. Війська РФ також незначно просунулись на північний захід від Авдіївки. Геолокаційні кадри показують, що російські війська незначно просунулися поблизу Авдіївського коксохімічного заводу на північний захід від Авдіївки.

Окрім цього війська РФ підтвердили наступ на сході Запорізької області та просунулися у західній частині Запорізькій області. Російські війська, ймовірно, зайняли Дорожнянку, що на південь від Гуляйполя.

Українські сили утримують позиції на лівому березі Херсонської області, але станом на 28 грудня, ані російські, ані українські сили не досягли підтверджених успіхів у цьому районі.

Також аналітики зазначають, що на лінії фронту Росія офіційно розгорнула батальйон, сформований з українських військовополонених, що вчергове підтверджує численні порушення Росією Женевської конвенції про військовополонених.