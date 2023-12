Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 29 грудня, відвідав позиції 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка в Авдіївці на Донеччині. Зеленський заслухав доповідь командира бригади та героя України Миколи Чумака. Військовий розповів, що оборонці Авдіївки міцно тримають позиції та беруть у полон росіян.

«Сьогодні я був на позиціях наших воїнів на фронті в Авдіївці. Особисто подякував 110 бригаді за силу й те, як вони тримаються. Я нагородив тих, хто відзначився найбільше. Це честь особисто дякувати таким воїнам», – сказав Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Президент нагородив «Золотою Зіркою» Героя України молодшого сержанта Ігоря Тимощука. Крім цього, відзнакою «Хрест бойових заслуг» нагородили старшого лейтенанта Євгена Байкова. Також Володимир Зеленський вручив військовим ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та орден «За мужність» ІІІ ступеня.

