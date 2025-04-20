Боротьба за незалежність України триває і через 80 років

Військовослужбовці 15 окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс» зробили реконструкцію історичних фото святкування Великодня бійцями УПА. Цю подію зафіксували на світлинах 1944 року в лісовому масиві Прикарпаття Чорний ліс, сучасна бригада з ідентичною назвою відтворила подію 81-річної давності.

Представники бригади «Чорний ліс» розповіли, що давно мали ідею поєднати сучасну боротьбу з чином УПА, шукали паралелі в історичних текстах та фото.

До наших часів дійшло вітання упівців: «Христос Воскрес – Воскресне Україна!». Навіть в часи підпілля упівці намагалися дотримуватися традицій, святкували Великдень в лісах. Часом для безпеки проповідь отця заміняв польовий командир. Після важкої зимівлі у криївках Великдень для упівців був символом початку нового року боротьби.

«Великдень завжди відігравав значну роль у повстанців УПА. Це світле свято, окрім релігійної, мало важливе символічне значення для провідників повстанців. Саме період Великодня був важливим для морального піднесення та нерідко духовного виховання вояків. Зі слів істориків, “Присягу вояка УПА” повстанці вперше складали на Великдень 1943 року», – розповідають у бригаді.

Саме напередодні Великодня бригада реалізувала свою ідею відтворення історичних фото.

«Ми – ті, хто сьогодні продовжує їхню боротьбу. І як би не змінювались часи чи військова форма, суть залишається та сама – боротися за незалежну Україну», – пояснює начальник відділення комунікацій бригади капітан Андрій Соловей.

15 окрему бригаду артилерійської розвідки «Чорний ліс» сформували 14 березня 2022 року. Пункт постійної дислокації бригади базується у місті Дрогобич. Її назва не випадкова – натхненна подвигом упівців. Тактичний відтинок УПА №22 (Станіславський) «Чорний Ліс» організаційно входив до воєнної округи IV «Говерля». І саме частиною Армії УПА – «Захід» була воєнна округа IV «Говерля» протягом 1945-1947 рр.