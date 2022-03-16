Окремі військові частини Росії вже колективно штурмують пекло

Ситуація із російським вторгненням в Україну залишається непростою, особливо на півдні і сході, але ЗСУ все частіше ідуть у контратаки. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Ідеться про різні ділянкии фронту – від Київщини і Миколаївщини до Луганщини.

Міністр додав, що у понад 200 містах і селах Росії вже відбулися поховання загарбників, яких знищил в Україні, і ця кількість щодня зростатиме.

«Кремль вже не в змозі приховати, що нищівних втрат зазнали підрозділи повітряно-десантних військ РФ. Окремі частини з Костроми, Камишина, Улан-Уде та інших регіонів вже колективно штурмують пекло. Туди ж відправиться і морська піхота з Тихоокеанського флоту, яку в пожежному порядку готують в бій. Бо сили інтервентів підірвані ефективними діями нашої армії. Зустрінемо і цих», – сказав Олексій Резніков.

Як інформував ZAXID.NET, міністр оборони закликав мобілізованих мешканців ОРДЛО і Криму з Севастополем, які не скоювали злочинів проти України, переходити на бік ЗСУ. Військові, які зрадили ЗСУ у 2014 році, можуть здаватись в полон, а захоплена ним техніка стане помякшувальною обставиною для вироку.