У ніч на 4 квітня у районі Рубіжного на Луганщині ворожі війська спробували зробити прорив, але українські військові відбили атаку та знищили кілька десятків росіян. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

«Вночі була спроба зробити прорив в районі Рубіжного, але наші захисники відбили атаку. Підбили декілька танків, десятки загиблих серед ворогів. Тримаємо стрій, але бачимо, що накопичення йде дуже потужне», – повідомив Гайдай.

Він рекомендує мешканцям Луганської області евакуйовуватись, бо ворог не планує зупинятись і буде наносити нові удари.

За час війни Росія втратила уже понад 18 тис. військових, ще понад 4 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальну інформацію про втрати росіян зібрано у щоденній статистиці ZAXID.NET.