Вартість одного такого вертольота близько 36 млн доларів

ЗСУ знищили російський вертоліт МІ-35М. Це гвинтокрил зв'язку і управління Мі-35М, який призначений для VIP-перевезень. Він був розроблений для російського військового командування. Його приблизна вартість – 36 млн доларів.

«Українські військові завалили унікальний Мі-35М! З автоматом перекосу, як у ударного Мі-28», – повідомив у понеділок, 30 травня, речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Фото Сергія Братчука та Сергія Стерненка

Про місце падіння вертольота він не повідомляє.

За інформацією активіста Сергія Стерненка, це вертоліт зв'язку, який призначений для транспортування командування та VIP-перевезень військового командування. За його словами, таких гелікоптерів у росіян є одиниці.

Як повідомляє УНІАН, вартість одного такого гвинтокрила у 2013-му році становила до 36 млн доларів. Станом на січень 2017 року в Росії було понад 120 одиниць вертольотів Мі35-М.

Зазначимо, що станом на 30 травня, за даними Генштабу, від початку вторгнення в Україну, росіяни втратили вже 207 літаків та 174 гелікоптери.