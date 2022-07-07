У Херсонській області в середу, 6 липня, українські воїни знищили групу російських диверсантів і відбили спробу ворожого штурму, повідомило 7 липня оперативне командування «Південь».

За інформацією захисників, вранці у районі Добрянки Херсонської області ворожа диверсійно-розвідувальна група до 10 осіб здійснила спробу проходу в тил українських підрозділів. Українські воїни п’ятьох диверсантів вбили й одного поранили, через що росіяни відійшли назад.

«А в другій половині дня противник силами до стрілецького взводу здійснив спробу штурмових дій в напрямку Миролюбівки, поблизу тієї самої Добрянки. Успіху не мав, відступив», – сказано в повідомленні.

Також ОК «Південь» підтвердило знищення складу паливно-мастильних матеріалів окупантів у Херсоні.