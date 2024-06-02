Мобільна пулеметна група, яка «полює» на ворожі дрони

У ніч на неділю, 2 червня, російські окупанти знову атакували міста України. Для цього агреор використав крилату ракету «Іскандер-К», зенітну керовану ракету С-300 та 25 ударних дронів типу Shahed. Про це у ранковому зведенні повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

За його словами, крилату ракету окупанти випустили з тимчасово окупованого Криму в напрямку Харківської області, ракету С-300 – з окупованої частини Донеччини, а «шахеди» летіли з мису Чауда у Криму, Єйська та Приморсько-Ахтарська, що в Росії.

Спочатку повідомлялося, що українським захисникам вдалось знищити 24 ворожі безпілотники. Згодом стало відомо, що 25-й «шахед» знищено протиповітряною обороною у Вінницькій області. Відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Дрони-камікадзе вдалося збити в межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Київської, Хмельницької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Вінницької областей.