Повітряні сили ЗСУ знищили на сході російський вертоліт Ка-52

Протиповітряна оборона Повітряних сил знищила російський гелікоптер та 2 ворожі безпілотники. Загалом впродовж доби авіація здійснила понад 70 вильотів на різних напрямках.

«31 серпня на східному напрямку зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил знищено ворожий вертоліт (імовірно Ка-52) російських окупантів. Крім того, знищено два БпЛА оперативно-тактичного рівня», - повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що загалом авіація здійснила понад 70 вильотів, а екіпажі винищувальної, бомбардувальної, штурмової авіації завдали ракетно-бомбових ударів по наземних цілях окупаційних військ. Було уражено склади боєприпасів, взводні та ротні опорні пункти, бойову броньовану техніку, позиції зенітних ракетних комплексів, реактивних систем залпового вогню та живу силу росіян.

Зазначимо, що на південному напрямку за минулу добу українські захисники ліквідували шість ворожих складів із боєприпасами та два командні пункти. Також знищено понад дві сотні окупантів, 12 танків Т-72 та 18 одиниць авто-бронетехніки, вогнеметну систему «Сонцепьок», зенітно-ракетний комплекс «Бук-М3», 5 гаубиць «Мста-Б», самохідну гаубицю «Акація», 2 самохідні артустановки та 3 мобільні міномети.

Загалом, станом на 1 вересня, за інформацією Генштабу, від початку вторгнення в Україну росіяни вже втратили близько 48 350 осіб.