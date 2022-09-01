ЗСУ знищили два командні пункти, багато ворожої техніки та понтонну переправу в районі Дар’ївки

За минулу добу на південному напрямку Збройні сили України ліквідували 6 складів ворожих боєприпасів в Бериславському, Генічеському та Херсонському районах. Також знищено командні пункти 331-го парашутно-десантного і 56-го десантно-штурмового полків.

В Оперативному командуванні «Південь» розповіли, що внаслідок влучних влучань по ворожих позиціях також було знищено: вогнеметну систему, зенітно-ракетний комплекс, 6 гаубиць, 2 самохідні артустановки та 3 мобільні міномети, а також 12 танків.

«Внаслідок наших вогневих зусиль ворог зменшив свою присутність на 201 рашиста, 12 танків Т-72 та 18 одиниць авто-бронетехніки. Влучно знищені важка вогнеметна система «Сонцепьок», зенітно-ракетний комплекс «Бук-М3», 5 гаубиць «Мста-Б», самохідна гаубиця «Акація», 2 самохідні артустановки, 3 мобільні міномети», – розповіли в ОК «Південь».

Загалом українська авіація нанесла 24 удари по місцях зосередження противника. Влучання результативні, пошкодження суттєві. Знищено налагоджену окупантами понтонну переправу в районі Дар'ївки. Раніше тут ЗСУ завдали влучних ударів по мосту через річку Інгулець.

Остаточні втрати ворога дорозвідують.

Нагадаємо, що нещодавно ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян на Херсонщині.