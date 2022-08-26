Дар'ївський міст сполучає Херсон і Нову Каховку на правому березі Дніпра

На Херсонщині Збройні сили України завдали влучних ударів по Дар'ївському мосту через річку Інгулець. Використання мосту наразі призупинили.

«Ракетно-артилерійськими підрозділами продовжено виконання вогневих завдань, в тому числі по забезпеченню контролю над Дар’ївським мостом. Його експлуатація наразі зупинена», – повідомило Оперативне командування «Південь».

Фото ОК «Південь»

Також на сторінці ОК «Південь» у Facebook опублікували фото пошкодженого мосту.

Повідомляється, що Дар'ївський міст розташований біля села Дар'ївка Херсонського району Херсонської області в бік Каховської ГЕС. Він сполучає Херсон і Нову Каховку на правому березі Дніпра. Село Дар'ївка розташоване приблизно за 25 км від Херсона.

Міст розташований у селі Дар'ївка та сполучає Херсон і Нову Каховку на правому березі Дніпра

Також сьогодні голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що ураження зазнав Антонівський міст, але рівень руйнувань невідомий.

Також командування повідомило, що ЗСУ атакували гелікоптерами Мі-8 скупчення окупантів та ворожої техніки в районі Високопілля на Херсонщині.

«Підтверджені втрати ворога за ніч складають 27 рашистів та 120 мм мобільний міномет. Решта втрат дорозвідується», – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, що 22 серпня ЗСУ вкотре завдали ударів по Антонівському мосту в Херсоні. Раніше ЗСУ повністю вивели з ладу міст дамби в Новій Каховці.