Притулок для українських біженців у «Тегелі» працює від початку повномасштабного вторгнення

Притулок для українських біженців у колишньому берлінському аеропорту «Тегель» ліквідують, а на його місці побудують новий район. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що притулок для українських біженців у «Тегелі» працює від початку повномасштабного вторгнення. Спершу центр планували лише для тимчасового приймання людей, яких розміщували у великих наметах і терміналах. Однак деякі переселенці перебувають там уже не перший рік.

Тепер же українських біженців із центру в колишньому аеропорту виселять, а до кінця 2025 року притулок ліквідують узагалі.

За словами чиновників, оскільки до Берліна нині приїздить менше біженців, місто хоче розміщувати їх більш децентралізовано. Загалом на території колишнього аеропорту зараз живе близько півтори тисячі людей, тоді як рік тому їх було 5 тисяч.

Після цього на території колишнього аеропорту хочуть збудувати новий район. Підготовчі роботи розпочалися ще у 2021 році, а активний етап будівництва запланували на наступний рік. Будівлі аеропорту збережуть як пам'ятки архітектури. У терміналі «А» в майбутньому хочуть розмістити вищий навчальний заклад.

У межах проєкту планують звести науково-дослідний та промисловий парк, а ще – новий житловий район «Квартал Шумахера» зі школами, дитсадками, спортмайданчиками на понад 5 тисяч квартир під оренду або на продаж для більш ніж 10 тисяч людей.

Центр для біженців у «Тегелі» до середини 2026 року переобладнають на звичайний центр прибуття біженців – замість наметів, там зʼявляться житлові контейнери. Оновлений приймальний центр зможе розмістити до 2600 людей. Берлінська влада хоче тимчасово використовувати його до середини 2031 року.