Sikorsky S-76А - перший гелікоптер такого типу в Україні

Воїни ГУР отримали гелікоптер-медевак Sikorsky S-76А з Канади у межах благодійної ініціативи. Про це Головне управління розвідки повідомило у четвер, 17 квітня.

«Воїни ГУР МО України отримали гелікоптер-медевак Sikorsky S-76А – вертоліт для розвідників транспортували з Канади у межах благодійної ініціативи авіакомпанії Helijet International, організації Maple Hope Foundation та Світового Конґресу Українців», – йдеться у повідомленні.

Вартість Sikorsky S-76А коливається від 1 до 2 млн канадських доларів (від 720 тис. до 1,44 млн американських доларів). Це перший гелікоптер такого типу в Україні. Відомо, що борт доставили 15 квітня.

Серед особливостей Sikorsky S-76А:

гелікоптер здатний перевозити чотирьох лікарів й одного важкопораненого;

обладнаний дефібриляторами, штучною вентиляцією легень й усім іншим необхідним, що дозволяє лікарям працювати під час евакуації;

здатний вдень й вночі виконувати завдання з евакуації поранених.

В структурі ГУР створили спеціалізований підрозділ авіаційної медичної евакуації, куди увійшли досвідчені спецпризначенці-медики, здатні надавати лікарську допомогу високого рівня в складних умовах.

«Борт Sikorsky S-76А поповнить авіапарк санітарної авіації, наявної в Головному управлінні розвідки. Це підвищить наші евакуаційні спроможності та дозволить нам врятувати якомога більше життів», – розповів начальник медичного управління ГУР МО України Олег Щепінський.

Нагадаємо, 10 березня Португалія передала Україні вісім гелікоптерів SA-330 Puma французького виробництва.