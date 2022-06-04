Українським військовим вдалося перегрупуватися в Сєвєродонецьку, зараз вони намагаються повернути місто під повний контроль України. Про це заявив керівник ВЦА Сєвєродонецька Олександр Стрюк в ефірі телемарафону.

Стрюк, на питання про те, який відсоток міста окупований, відповів, що місто не зовсім окуповане.

«Був певний військовий успіх з боку орків, яким вдалося пройти в місто і захопити досить суттєву його частину, майже розділивши навпіл, якщо ми кажемо про житлові квартали, де вони можуть себе почувати впевнено. Але нашим військовим вдалося перегрупуватися, побудувати лінію оборони. І зараз вживаються всі необхідні заходи для того, щоб все ж таки місто повернути під повний контроль України. Місто залишається українським», – заявив Стрюк.

Він наголосив, що наші військові вживають всі відповідні заходи, щоб відтіснити ворога з території міста, ведуться позиційні вуличні бої.

«Це супроводжується постійними артилерійськими обстрілами. Ситуація досить напружена, але є сподівання і є впевненість наших Збройних Сил, що все вдасться», – наголосив Олександр Стрюк.

За словами голови військової цивільної адміністрації, до початку штурму в Сєвєродонецьку залишалося близько 13 тисяч населення.

«Враховуючи, що вже третю добу йдуть постійні вуличні бої, те населення, яке було, воно й залишається, за винятком невеликої частини, яку оркам вдалося вивезти з міста примусово на окуповану територію», – сказав він.

Напередодні очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупаційні війська раніше захопили близько 70% Сєвєродонецька, але ЗСУ посунули їх назад приблизно на 20%. Також у Сєвєродонецьк вже зайшов іноземний легіон – це добровольці з усього світу, які вирішили стати на захист України.