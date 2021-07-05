Альпініст з України загинув під час спуску з вершини гори Тетнульд

Український альпініст Анатолій Мрачковський загинув у Грузії під час спуску з вершини гори Тетнульд. Про це 5 липня повідомила Федерація альпінізму та скелелазіння Києва.

Там зазначили, що інцидент трапився ще наприкінці минулого тижня. Вершина Тетнульд висотою 4852 метри знаходиться в Грузії, у Сванетії на Кавказькому хребті.

Альпініст загинув унаслідок зриву на сніжному схилі на висоті 3400 м. Сходження відбувалося в рамках навчально-тренувальних зборів, які проводила Федерація альпінізму та скелелазіння Києва.

«Анатолій був вертольотом доставлений до місцевої лікарні міста Местія, де, на жаль, лікарі констатували його смерть ... Наразі робляться зусилля, щоб якомога швидше доставити тіло Анатолія на батьківщину з Грузії», – йдеться в повідомленні.

У федерації зазначили, що 57-річний Мрачковський не вперше брав участь у таких зборах, а також самостійно ходив у гори з друзями, підкорив багато вершин у різних країнах світу, а також в українських Карпатах.

Анатолій Мрачковський – доцент кафедри енергетичних машин і експлуатації електрообладнання Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2019 року він побував на одній з найвищих вершин гірської системи Памір – піку Абу Алі ібн Сіни, на висоті 7134,3 метра.