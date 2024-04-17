Кадр з фільму «Степне»

В Анкарі (Туреччина) розпочалися Дні європейського кіно в Туреччині. Другий рік поспіль цю подію відкриває український фільм. Цього разу такою картиною стало «Степне» Марини Вроди, повідомляє Укрінформ.

Фільм розповідає про літнього чоловіка, який повертається в українське село Степне, щоб доглядати за мамою. Минулого року фільм отримав нагороду за режисуру на кінофестивалі у Локарно.

Дні європейського кіно в Туреччині триватимуть до 5 травня. У програмі – 10 фільмів з різних країн Європи, які можна буде побачити в Анкарі, Стамбулі, Анталії, Денізлі, Діярбакирі, Едірне, Ескішехірі, Ізмірі, Самсуні та Трабзоні.

Нагадаємо, минулого року Дні європейського кіно відкривав «Люксембург, Люксембург» Антоніо Лукіча.