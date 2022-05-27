Вночі у четвер, 26 травня, літак-винищувач Повітряних сил збив російську крилату ракету над Чернівецькою областю. Ракету знищили близько 22:30, під час повітряної тривоги, яка була оголошена майже по всій території України.

Про збиття ворожої цілі у небі над Буковиною повідомили у прес-службі Повітряних сил ЗСУ, а також у Чернівецькій військовій адміністрації.

«Літак-винищувач ВПС ЗСУ успішно відпрацював ворожу ціль у небі над Чернівецькою областю. Дякую українським військовим пілотам!», – повідомив голова Чернівецької обласної військової адміністрації Сергій Осачук у Telegram.

У прес-службі Повітряних сил ЗСУ пізніше повідомили, що збита ціль – російська крилата ракета. «Близько 22:30 винищувач Повітряних Сил Збройних Сил України у небі Чернівецької області знищив ворожу крилату ракету», – йдеться у повідомленні військових.

Зазначимо, повітряна тривога у четвер, 26 травня, у західних областях України була оголошена близько 20:40 і тривала понад три години – до 22:50.

Нагадаємо, у середу, 25 травня українські винищувачі збили дві крилаті ракети у небі над Хмельницькою областю. За інформацією місцевої ОВА, уламки збитих ракет впали у полі та не спричинили жодних руйнувань.