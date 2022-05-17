Росія не має переваг у повітрі, адже більшість випущених ракет збиває українська система протиповітряної оборони (ППО). Про це під час брифінгу в медіацентрі «Україна» у вівторок, 17 травня, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, ППО зараз збиває все більше ракет, які російські окупанти запускають по мирних містах та селах України.

«Зберігається ймовірність повітряних ударів по всій території України. Якщо до 24 лютого вважалося, що української ППО майже не існує, то зараз констатуємо – ворог немає переваг у повітрі. Саме завдяки роботі ППО. А це – сотні тисяч врятованих життів», – сказала вона.

Ганна Маляр додала, що очевидно, що деякі ракети потрапляють у ціль, але збитих ворожих повітряних цілей у рази більше.

Нагадаємо, що в ніч на вівторок, 17 травня, росіяни нанесли масованого ракетного удару по Львівщині. Система ППО збила три крилаті ракети. Ще кілька ракет влучили у об’єкт інфраструктури «Львівської залізниці» у Яворівському районі. Внаслідок ракетного удару повибивало вікна у приватних будинках, школі, садочку, амбулаторії на території громади. Мер Львова Андрій Садовий назвав нічну атаку на Львівщину однією з найбільших за час війни.