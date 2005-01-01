Українського політв’язня Балуха в Кримському СІЗО не вважають голодуючим

Адміністрація СІЗО в Сімферополі не веде документації щодо голодування засудженого в Криму українського активіста Володимира Балуха. Про це розповіла керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, пише «Крим.Реалії».

Вона нагадала, що Балух тримав повне голодування перші двадцять днів, а потім архієпископ кримський УПЦ КП Климент переконав ув'язненого вживати мінімальний набір продуктів (вівсяний кисіль, 50-70 грамів сухарів із чорного хліба і чай з медом), щоб уникнути небезпечних для життя процесів».

«Володимир погодився, і як ми знаємо, став вживати тільки кисіль, іноді мед і максимум сухарі. У якийсь момент адміністрація колонії дізналася про кисіль і вирішила зняти його з формальної голодування. Є певний режим, коли адміністрація ставить людину на облік голодування, ось вони і зняли її з цього обліку, і вважають, що голодування він не веде. Але Володимир продовжує свій протест, він втратив 30 кг ваги. Балуха перестав відвідувати лікар із медсанчастини при СІЗО, хоча зобов'язаний регулярно обстежувати в'язнів, які оголосили голодування», – розповіла правозахисниця.

Нагадаємо, що «суд» у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4600 гривень).

Іншу справа проти активіста порушено на підставі заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

Балух голодує, протестуючи проти обвинувачення і вироку, з 19 березня 2018 року.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні президент України Петро Порошенко і російський президент Володимир Путін провели телефонну розмову, у якій обговорювалося питання політв'язнів.