Олександра Марченка затримали спецслужби самопроголошеної «ДНР» 17 грудня 2018 року

У Росії суд засудив політв'язня Олександра Марченка до 10 років позбавлення волі за звинуваченням у переміщенні продукції військового призначення і шпигунстві. Про це повідомила у Facebook дружина засудженого Катерина Марченко.

«Моєму чоловіку – Олександру Марченку винесли вирок...10 років. І ніби ми знали, що виправдальний вирок не можливий, але все одно сподівались на якесь Диво. Чи можна взагалі бути готовим почути такі страшні та доленосні слова і прийняти той факт, що «там» вже все давно вирішили за тебе?! Навіть не уявляю які почуття наразі охоплюють Олександра. Знаю тільки одне – він тримається, тому що має неймовірну силу волі», – написала вона.

Дружина політв'язня також звернулася з проханням про допомогу до президента України Володимира Зеленського та поінформувала про вирок офіс українського омбудсмена Людмили Денисової, МЗС України, місії ОБСЄ й ООН та низку посольств закордонних держав в Україні: США, ФРН, Швейцарії, Польщі.

У коментарі до посту консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський повідомив, що наступного тижня буде бачити Олександра Марченка в СІЗО та надасть йому всю можливу підтримку.

Нагадаємо, у грудні 2019 російський правозахисний центр «Меморіал» визнав політичним в'язнем громадянина України Олександра Марченка. Марченка затримали спецслужби самопроголошеної «ДНР» 17 грудня 2018 року. Після двох місяців в ізоляторі «МДБ ДНР» 18 лютого 2019 року його доправили на кордон Донецької та Ростовської областей і передали представникам ФСБ Росії. Кримінальну справу проти Марченка порушили лише 30 квітня 2019 року. Майже два з половиною місяці його утримували за допомогою адміністративних арештів, а також у депортаційному центрі Краснодарського краю. Однак Олександра не видворили в Україну, а помістили в слідчий ізолятор звинувативши в підготовці до придбання і незаконного переміщення з території Росії продукції військового призначення.

На думку слідства, Марченко зі спільником із Росії навесні 2018 року розробив план придбання і провезення через російсько-український кордон двох комплектів електровакуумних приладів (клістронів), призначених для використання в зенітно-ракетному комплексі моделі С-300. Захист Марченка заявляв про його невинуватість, тортурні умови утримання в «ДНР» і про самообмову, зроблену на кордоні через примус спецслужб.

В Росії понад два місяці Марченко під надуманими приводами перебував у спецприймальнику для адміністративно заарештованих і в Центрі для іноземців і осіб без громадянства. У «Меморіалі» пов'язують відсутність слідчих дій з переговорами України і Росії про формат обміну полоненими.