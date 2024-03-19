Назар Смик займається допомогою українській армії з Великої Британії

Український волонтер, що проживає у Лондоні, Назар Смик домігся того, що росіянку, яка підтримує режим Путіна, звільнили з роботи. Юлія Воробйова працювала у британській компанії Egre, а під час виборів президента у своїх соцмережах відкрито повідомляла про свою підтримку чинному президенту Владіміру Путіну. На це звернув увагу Назар Смик і повідомив компанію про настрої її працівників. Компанія звільнила росіянку, яка підтримує режим диктатора, що розв’язав війну в Україні.

У неділю, 17 березня, українець Назар Смик оприлюднив у соцмережі X відео з чергою біля посольства РФ у Лондоні, яка сягає декілька тисяч росіян.

Декілька тисячна черга росіян біля посольства рф у Лондоні.



Йдуть голосувати.



Їхня боротьба pic.twitter.com/Pn6YW3Emld — Nazar Smyk (@nazar_london) March 17, 2024

«Зазначу що більшість присутніх є опозиційними. Тим не менш питання, яке у мене виникає: а де багатотисячні мітинги у Лондоні проти Путіна і війни? Правильно, їх немає», – відзначив волонтер.

Також він опублікував фото росіянки Юлії Воробйової, яка відкрито голосує за Путіна, чим похвалилася у соцмережах. Вона написала, що західні медіа помиляються, коли вважають, що росіяни не голосують за Путіна.

Сторіс росіянки в Instagram, яка висловлює підтримку Путіну (скрін Назара Смика)

«А знаєте що буває з прихильниками війни? Юля у нас працює у британській компанії Egre.London. Покажемо Юлі, за що треба нести відповідальність», – написав український волонтер. Він звернув увагу менеджерам компанії на наративи її працівників, що підтримують режим диктатора.

Вже у вівторок, 19 березня Назар Смик повідомив, що росіянку звільнили і оприлюднив лист-відповідь компанії. «Наша компанія більше не співпрацює з Юлією. Ми хочемо прояснити, що компанія не схвалює, не підтримує і не толерує будь-які сентименти, що захищають насильство, агресію чи конфлікт. Ми чітко проти будь-якої форми війни чи військових дій, які спричиняють шкоду іншим», – зазначено у листі компанії Egre.

Лист роботодавця про звільнення росіянки

Нагадаємо, імітація чергового переобрання Владіміра Путіна президентом Росії відбулася 17 березня. Вибори пройшли з численними порушеннями, голосуванням «мертвих душ», фальсифікаціями та дільницями на окупованих українських територіях.

Назар Смик живе і працює у Лондоні. Він займається закупівлею техніки для допомоги українським військовим.