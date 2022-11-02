Юристи британської компанії McCue Jury and Partners разом з групою українців подали позов до суду проти російського бізнесмена Євґєнія Прігожина та створеної ним приватної військової компанії Вагнера у зв’язку з терористичними діями, які ця ПВК вчиняє в Україні, пише «Укрінформ» з посиланням на AFP.

Позов спрямований на отримання репарацій у мільярди доларів жертвами найманців з групи Вагнера.

За словами старшого партнера компанії McCue Jury and Partners Джейсона МакК'ю, ПВК Вагнера та його керівник прігожин «брали участь в терористичній кампанії» в Україні, включаючи вбивства, зґвалтування, напади на інфраструктуру та закладення вибухівки навколо ядерних об’єктів.

«Їхня мета полягала в тому, щоб поширити терор і хаос в Україні», – сказав МакК'ю під час виступу у комітеті закордонних справ Палати громад Британії.

Він додав, що позов подала група постраждалих українців у Британії, але вона також «символічно представляє» всіх українців, які постраждали від дій ПВК Вагнера і Прігожина та війни.

«Це перший випадок у світі, коли «Вагнеру» та їм подібним жертви пред'явили позов до суду за тероризм, використаний як знаряддя війни, незаконної війни Путіна», – сказав МакК'ю членам парламенту.

Надалі, за його словами, у Високому суді Лондона будуть представлені докази, спрямовані на встановлення того, що ПВК Вагнера "займалася тероризмом проти українського народу і що «військова машина Путіна брала участь у незаконній змові з метою розгортання тероризму для сприяння незаконному вторгненню в Україну».