Мітинг організували, щоб привернути увагу громадськості та медіа до проблеми дезінформації

У неділю, 2 січня, в італійському місті Болонья українці провели масовий мітинг проти російської пропаганди. Мета події – привернути увагу до цієї проблеми. До Болоньї з’їхалися активісти зі всієї Італії.

«Російська пропаганда – це не просто брехня чи спотворення фактів. Це масштабна інформаційна війна, яка має на меті виправдати агресію, посіяти сумніви в суспільстві та зменшити підтримку України. Ми зібралися тут, щоб нагадати європейцям, що дезінформація – це зброя, яка впливає на політику, суспільну думку і навіть рішення урядів. Вона працює через різні канали: проросійські медіа, соцмережі, фейкові новини та навіть політиків, які повторюють російські наративи. Наприклад, тут, в Італії, часто можна почути тези про “мир за будь-яку ціну”, які фактично означають капітуляцію України перед агресором», – розповіла представниця української діаспори.

Усі фото організаторів мітингу

Мітинг організували, щоб привернути увагу громадськості та медіа до проблеми дезінформації.

«Люди повинні навчитися розрізняти правду і маніпуляцію, перевіряти інформацію та підтримувати Україну в її боротьбі не лише на полі бою, а й на інформаційному», – додала представниця української діаспори.

Серед організаторів події – «Християнське товариство українців в Італії», Wikiraine, Liberi Oltre le illusioni.

Українці закликали європейські країни посилити заходи проти російської пропаганди: блокувати дезінформаційні ресурси, притягати до відповідальності тих, хто поширює фейки, і підтримувати незалежні медіа.