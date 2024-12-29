Обидва сайти адміністрував журналіст та позаштатний радник голови ОВА Олег Радик

Держспецзв'язку заблокувала 16 сайтів, що поширюють дезінформацію. Серед них львівські новинні сайти «Форпост» та «Бомок», що належать журналісту та позаштатному раднику голови ОВА Максима Козицького Олегу Радику.

24 грудня Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій за зверненням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Служби безпеки України видав розпорядження про блокування 16 доменів, зокрема й сайтів «Форпост» та «Бомок».

«Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації ухвалила рішення обмежити доступ до інформаційних ресурсів через поширення дезінформації та загрозу національній безпеці. Ці сайти підозрюються у поширенні дезінформації та пропагандистських матеріалів», – цитує накази сайт UaBlocklist.

Обмеження діятимуть до завершення воєнного стану в Україні.

«Моі два сайти заблокує держава Україна. За критику Лубінця. Дожився до звинувачення у зраді національних інтересів», – відреагував власник сайтів Олег Радик.

Скріншот із сайту «Форпост»

Станом на 29 грудня обидва сайти недосупні для перегляду в Україні навіть за допомогою сервісів VPN, тому перевірити, які саме матеріали могли спровокувати блокування не можливо. Загалом сайти публікували місцеві новини Львова та області та не вирізнялися унікальністю контенту.