Українці сплатили майже 5,6 млрд грн податку на нерухомість у першому півріччі
Це майже на мільярд більше, ніж за аналогічний період торік
Упродовж січня-червня 2025 року українці сплатили в місцеві бюджети майже 5,6 млрд грн податку на нерухомість, відмінну від земельної ділянки. Про це повідомляє Державна податкова служба.
У порівнянні з першим півріччям минулого року, сплата зросла на 18,4% або майже на 0,9 млрд грн. У першому півріччі 2024 року місцеві бюджети отримали 4,7 млрд грн цього податку.
Найбільші суми податку отримали:
Київ – 1,1 млрд грн;
Дніпропетровська область – 571,9 млн грн;
Київська область – 571,2 млн грн;
Одеська область – 543,7 млн грн.
Як писав ZAXID.NET, у січні-квітні 2025 року надходження від податку на нерухомість становили 4,3 млрд грн.
Вибір нерухомості для облаштування оселі або бізнес-приміщення – особливий момент у житті кожної людини. Важливо, аби забудовнику можна було максимально довіряти. «Інтергал-Буд» – лідер серед приватних забудовників України. 21 рік досвіду та найінноваційніших рішень на ринку. Процес будівництва компанія веде власним коштом та не має жодної недобудови.
Хто має заплатити податок на нерухомість
У 2025 році податок сплачується за звітний 2024 рік. Сплачують його власники:
квартир площею понад 60 м2;
будинків площею понад 120 м2;
інших різних типів житла, в тому числі їх часток, площею понад 180 м2.
Раніше ZAXID.NET писав, як дізнатися ставки податку на нерухомість у своєму населеному пункті та які є способи порахувати суму до сплати.