У 2025 році податок сплачується за звітний 2024 рік

Упродовж січня-червня 2025 року українці сплатили в місцеві бюджети майже 5,6 млрд грн податку на нерухомість, відмінну від земельної ділянки. Про це повідомляє Державна податкова служба.

У порівнянні з першим півріччям минулого року, сплата зросла на 18,4% або майже на 0,9 млрд грн. У першому півріччі 2024 року місцеві бюджети отримали 4,7 млрд грн цього податку.

Найбільші суми податку отримали:

Київ – 1,1 млрд грн;

Дніпропетровська область – 571,9 млн грн;

Київська область – 571,2 млн грн;

Одеська область – 543,7 млн грн.

Як писав ZAXID.NET, у січні-квітні 2025 року надходження від податку на нерухомість становили 4,3 млрд грн.

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Хто має заплатити податок на нерухомість

У 2025 році податок сплачується за звітний 2024 рік. Сплачують його власники:

квартир площею понад 60 м 2 ;

будинків площею понад 120 м 2 ;

інших різних типів житла, в тому числі їх часток, площею понад 180 м2.

Раніше ZAXID.NET писав, як дізнатися ставки податку на нерухомість у своєму населеному пункті та які є способи порахувати суму до сплати.