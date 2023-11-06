У понеділок, 6 листопада, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про те, як українці вимагають у влади більшої підтримки для Збройних Сил України.

Для початку про добрі новини. Державне підприємство «Укроборонпром» повідомило про початок виробництва власних FPV-дронів. Роблять це у співпраці з трьома великими компаніями. Українські приватні виробники вже забезпечують для наших військових до 15 тисяч FPV-дронів щомісяця. Також «Укроборонпром» підтвердив серійне виробництво українського аналога дронів «Шахед». Дрон-камікадзе пішов у серійне виробництво, і його вже замовляють Сили оборони. Його вигляд поки засекречена, але відомо, що апарат здатен пролетіти тисячу кілометрів.

Тим часом тисячі українців у різних містах і далі збираються з вимогами, щоби коштів на дрони було більше. Такі мітинги проти некритичних витрат під час війни це сьогодні єдині масові протести наших громадян. Подекуди вони вже призвели до позитивних зрушень, хоча бюрократи на посадах на вимоги часу і громади досі реагують дуже неохоче.

Львів залишається найбільш активним містом, де люди вимагають спрямувати кошти з некритичних витрат саме на підтримку обороноздатності. Громадські активісти вже провели дев’ять зібрань під гаслом «Спочатку дрони, а потім стадіони». Цього разу вони зустрілися з очільниками мерії Львова. Перший заступник мера Андрій Москаленко повідомив, що за останні півтора місяці 7% потенційних закупівель Львівської міської ради було скасовано або переглянуто. А ще Львівська громада постійно допомагає бригадам, де воюють львів’яни. Минулого тижня чотири бригади отримали допомогу від громади Львова на понад 41 млн грн. Йдеться про квадрокоптери, мобільні антидронові комплекси, безпілотний аеророзвідувальний комплекс і вантажний бус.

А ось зустріч пікетувальників з керівництвом Львівської ОВА не була такою конструктивною. Люди скандували, щоб до них вийшов голова ОВА Максим Козицький.

Козицький до пікетувальників знову не вийшов, як попередні вісім разів. Зате наступного дня голову ЛОВА помітили на урочистому відкритті магазину сиру, з чого вже іронізують громадські активісти. Організатор пікетів Святослав Літинський стверджує, що рішення Львівської обласної ради про допомогу армії в жовтні на близько 100 млн блокується особисто головою ОВА. Замість Козицького до мітингарів вийшов його заступник Іван Собко. Однак він довіри в людей не викликав.

Згодом у Львівській ОВА повідомили, що в області вдалося скасувати ще низку закупівель, які не належать до критичних видатків, на 20 млн грн. Ідеться про будівництво водопровідних мереж, ремонти доріг та встановлення дитячих майданчиків. Отож поступово, але повільно зміни відбуваються. Схожі до львівського мітинги тривають по всій країні, бо лише наша небайдужість може змінити країну. Ви дивилися Захід Нет новини. До наступних зустрічей.