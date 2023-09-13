Волонтер Сергій Стерненко зранку у середу, 13 вересня, повідомив про закриття збору 75 млн грн в рамках проекту під назвою «Зробимо їм боляче». Про це сам волонтер написав у Facebook.

«Зібрали 75 мільйонів гривень, щоб зробити їм боляче. І зробимо це! Традиційно – звіт буде у новинах. Дякую вам! Ви найкращі! За реквізитами збору люди ще будуть кидати кошти якийсь час, так завжди відбувається з великими зборами», – написав він.

Надлишок коштів волонтер запропонував спрямувати на дрони для розвідки та FPV.

Зазначимо, що в межах проекту під назвою «Зробимо їм боляче» було оголошено про збір 75 млн грн для завдання удару, масштабнішого ніж був у Пскові, коли було знищено чотири літаки Іл-76 та боєприпаси.

75 млн гривень – це найбільший оголошений Стерненком збір за увесь час.

«Спочатку ви побачите саме результат. Потім і засоби ураження. Ворогу поки зарано знати про них, хай спершу відчує», – написав волонтер.

Збір було оголошено 11 вересня.

Як інформував ZAXID.NET, в серпні завдяки зібраним коштам вдалося вдарити безпілотниками по авіабазі в Псковській області, що в 700 км від України. Унаслідок удару згоріли російські військово-транспортні літаки.