Українці, які зараз перебувають за кордоном, можуть одружитися або розлучитися на території іншої держави. Для цього необхідно відвідати одну із закордонних дипломатичних установ, які можуть вносити зміни до Державного реєстру актів цивільного стану. Перелік установ, де вже впроваджено таку можливість, опублікувало Міністерство з питань реінтеграції окупованих територій.

Перелік країн і міст, де наразі доступні такі послуги:

посольства України у Грузії, Казахстані, Польщі, Туреччині та Німеччині;

генеральні консульства України у Кракові, Любліні, Вроцлаві (Польща), Дюссельдорфі, Гамбурзі, Франкфурті-на-Майні, Мюнхені (Німеччина), а також у Стамбулі (Туреччина);

консульства України у Ґданську (Польща) та в Анталії (Туреччина).

«Очікується, що перелік закордонних дипломатичних установ, де буде можливою реєстрація актів цивільного стану, збільшуватиметься», – зазначили в Мінреінтеграції.

Зауважимо, що постанову, яка дозволяє українським дипломатичним установам реєструвати акти цивільного стану або видавати відповідні документи з державного реєстру уряд ухвалив наприкінці січня.