З квітня лікарняні виплати можна буде отримати і за основним місцем роботи, і за сумісництвом

З 1 січня 2023 року ті українці, які працюють за основним місцем роботи і за сумісництвом, втратили виплати по тимчасовій непрацездатності – лікарняні. Проте вже в квітні 2025 року право на лікарняні їм знову повернуть. Про це пишуть Новини.Live з посиланням на управління Пенсійного фонду в Луганській області.

Як було раніше

В законі «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» ішлося про те, що на лікарняні в разі хвороби працівники можуть розраховувати лише за основним місцем роботи. Ті ж, хто також працював за сумісництвом, з 1 січня 2023 року втратили право на виплати.

Винятком з цього правила була лише тимчасова непрацездатність через нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання. В такому разі лікарняні виплати можна було отримати і за основним місцем роботи, і за сумісництвом.

Як буде з квітня

З 4 квітня 2025 року правила зміняться – буде діяти положення про виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100%, якщо потерпілий перебуває у трудових відносинах з іншими страхувальниками. Це стосується також тих, хто одночасно працює за трудовим договором і займається підприємництвом.

Як оформити виплати

Для нарахування виплати знадобиться електронний чи паперовий листок непрацездатності. Підставою для оформлення допомоги за сумісництвом є копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою (за наявності) за основним місцем роботи. В документ необхідно додати:

слова «Згідно з оригіналом» (без лапок);

найменування посади;

підпис людини, яка засвідчує копію;

ім’я та прізвище цієї людини;

дату засвідчення копії.

Нове правило діятиме лише для страхових випадків, що настануть з цієї дати.

Раніше ZAXID.NET писав, що змінить реформа соціального страхування в Україні, яка запланована на 2026 рік. Також ми писали про те, як ФОПу отримати виплату лікарняних від держави.