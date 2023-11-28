У Брюсселі Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E) вирішила перевести Україну з тимчасового режиму на постійну синхронізацію з енергомережею Європи. Про це у вівторок, 28 листопада, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Він нагадав, що українська енергомережа ще в березні минулого року обʼєдналася з європейською. Водночас тепер Україна зможе імпортувати до 1700 МВт електроенергії з Європи, а це додаткові 500 МВт, які покриватимуть можливий дефіцит взимку.

Прем’єр-міністр подякував європейським партнерам за підтримку України.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, збільшення пропускних спроможностей для імпорту електроенергії з європейських країн з 1200 МВт до 1700 МВт дозволить посилити енергетичну безпеку України.

«Ми дякуємо ENTSO-E за ухвалення цього рішення. З приходом холодів ворог посилив атаки на нашу енергетичну інфраструктуру. У таких умовах наявність резервів і можливостей імпортувати більші обсяги електроенергії з країн ЄС – це важливий інструмент для підтримки енергосистеми та її стійкості», – цитує його слова Міненерго.

Також Герман Галущенко відзначив важливість рішення Регіональної групи континентальної Європи ENTSO-E, яке змінило статус синхронізації з «випробувального» на «постійний», що є важливим кроком до повної інтеграції української електромережі з європейською.

За час минулорічних атак на енергосистему України росіяни пошкодили 270 обʼєктів енергетики, що становило це 50% всієї енергосистеми України. Мова йде про 30% генерації та 20% розподільчих мереж. Є обʼєкти, які не підлягають відновленню – їх потрібно будувати заново, на що підуть роки та великі інвестиції, зазначає «Бабель». Після ремонту система буде готова генерувати й передавати світло, питання лише в її стійкості. 12 лютого 2023 року «Укренерго» вперше за час осінньо-зимових атак Росії на українську енергетичну систему повідомило, що не має дефіциту потужності.