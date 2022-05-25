Президент України каже, що Китай обрав політику бути осторонь українсько-російської війни і це ліпше, ніж допомагати агресору. Про це Володимир Зеленський заявив під час виступу в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, пише УП.

За словами Зеленського, Україну влаштовує така позиція китайської влади.

«Я вважаю, що Україну влаштовує саме ця політика. Це краще, ніж допомагати Російській Федерацій у будь-якому випадку. Хочеться вірити, що за спиною Китай не буде проводити іншу політику. Тож нас влаштовує цей статус-кво. Я не бачу поки що кроків, які Китай робив би проти України. Але на жаль, не бачу і підтримки», – заяивив президент України.

Зеленський зазначив, що до війни Україна мала найбільший товарообіг з Китаєм. На думку президента України, Китаю чогось бракує – можливо, інших відносин із США.

«Думаю, США можуть впливати на відносини з Китаєм і потім все це впливатиме на Росію», – додав президент.

У свою чергу, міністр закордонних справ КНР Ван І заявив, що за нинішніх умов необхідно у найкоротші терміни сформувати «зелений коридор» для забезпечення експорту зерна з України.

У перші дні війни китайський МЗС відмовився засуджувати російську агресію проти України. 25 лютого, на другий день повномасштабної війни Росії проти України, Сі Цзіньпінь зателефонував Путіну й висловився за дипломатичне врегулювання російсько-української війни.

Китай назвав «війною» російську збройну агресію в Україні лише 10 березня – чотирнадцяту добу повномасштабних бойових дій. Перед цим Китай закликав Росію до стриманості після погроз про застосування ядерної зброї.

З тих пір влада КНР регулярно закликає до припинення бойових дій, але відмовляється займати чітку позицію.