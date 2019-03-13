«Укренерго» тестує обладнання для інтеграції української енергетики до європейської мережі

Триває масштабна модернізація української енергосистеми, складовою є модернізація. ДП «Укренерго» встановило сучасне диспетчерське обладнання у Західній енергосистемі. Інтерактивний щит у Львові складається з проекційних відеокубів виробництва бельгійської компанії Barco. Панель в багатовіконному режимі 24/7 передає інформацію про стан основного енергетичного обладнання всієї Західної енергосистеми. Подібним рішенням користуються системні оператори багатьох європейських країн. Диспетчери Західної енергосистеми Укренерго розпочнуть його експлуатацію з 18 березня 2019 року.

Гігантський екран діагоналлю 7 і 2 метри наче в кінотеатрі. Тільки тут крутять не кіно. Це режимний об'єкт «Укренерго» – інтерактивний диспетчерський щит. Свого роду серце усієї енергосистеми Західної України.

«Тут можна в конкретний момент бачити навантаження по лініях. Мається на увазі, електроенергія, яка передається до підстанції і далі ця електроенергія розподіляється до обленерго і до споживачів», – пояснює заступник директора енергосистеми ДП «Укренерго» Віталій Зайченко.

Саме тут тримають руку на пульсі стратегічно важливої інформації – генерація мережевих зв'язків зразу 5 західних областей. Це новітнє диспетчерське обладнання журналістам показують вперше. Диспетчер західного регіону Андрій Чучко жартує, це як хороший новий інструмент. У доброго господаря має бути.

«Зараз часи міняються. Все стає інакше. Це все комп'ютеризовано. Це все живе. І тепер ми будемо працювати з тим інструментом. Я от спостерігаю: зараз на Бурштині 9 блок має менше навантаження, ніж інші. В них, певно, є якісь проблеми. Ми за тим спостерігаємо», – каже старший диспетчер регіонального диспетчерського центру Андрій Чучко.

Контрасно виглядає попередня диспетчерська зразка ще 80-их років. Аналогова копія, яка досі працює, має дуже обмежений функціонал для диспетчерів.

«Вони це бачить вже 25 років. І він це бачить і якщо йому треба щось подивитися, що робиться, яка електроенергія перетікає по тих мережах, що відключається, які навантаження. Тут він не бачить. Він мусить зайти на комп'ютер відкрити одну закладку, другу. А це забирає час. А час дуже важливий для оперативного прийняття рішень», – запевняє головний диспетчер регіонального диспетчерського центру Віталій Федун.

Це поки що перша диспетчерська такого рівня, яку встановили в Західній Україні. Завдання ж максимум до 2023 року зіскочити в цілому вийти з російської енергетичної системи та інтеграція української електроенергетики до європейської мережі.

«Від'єднання буде відбуватися поступово. Наразі Україна звичайно потребує електроенергію, яка надходить до нас з Росії для балансування енергетичної системи держави. Але ми плануємо поступово знижувати цю частку», – зазначив у коментарі журналістам голова наглядової ради ДП «Укренерго» Шевкі Аджунер.

Проект модернізації у західній енергосистемі «Укренерго» реалізували в межах інвестиційної програми Західної ЕС. Його вартість 17 млн 452 тис. грн.