Так виглядають відходи нафтвого виробництва, що роками накопичуються у спеціальних ставках

Директор ПАТ «Укрнафта» Сергій Корецький повідомив, що компанія хоче переробити на нафту 17 тис. тонн нафтошламів (суміш відходів нафтовиробництва, води і солей), що накопичились в одному з її структурних підрозділів на заході України. Решту відходів обіцяють утилізувати

«Підприємство не нове, обладнання теж, технологічна схема теж недосконала та застаріла. В ставках – понад 28 тисяч тонн нафтошламів. Частина цього обсягу – 17 тисяч тонн – є вуглеводневмісною, тобто, її можна переробити на товарну продукцію, нафту. Все інше необхідно утилізувати», – говорить Сергій Корецький.

Зараз компанія готує техніко-економічне обґрунтування та пропозицію щодо наявних обсягів нафтошламів.

Сергій Корецький не уточнив, про який підрозділ ПАТ «Укрнафта» на заході України ідеться, але уточнив, що там є вісім ставків-накопичувачів нафтошламів, перші з яких з’явилися у 1970-х років. Тож, імовірно, ідеться про сховище відходів нафтогазового виробництва «Долинанафтогаз» в Долинському районі Івано-Франківської області.

Озеро нафтошламу (фото із Facebook Сергія Корецького)

У дослідженні поточного стану хвостосховищ в басейні річки Дністер, результати якого оприлюднені у 2019 році, ішлося про 10 амбарів для нафтошламів, що належать підприємству «Долинанафтогаз», більшість з яких використали свій резерв накопичення – були навіть зафіксовані переливи нафтошламу, а також недостатня герметичність накопичувачів.

Додамо, що ще один амбар з нафтошламами ПАТ «Укрнафта» має у Львівській області – на території компанії «Бориславнафтогаз».

Нафтошлами забруднюють повітря, грунтові води, а також можуть містити природні радіоактивні елементи у кількості, що в рази перевищує норму.