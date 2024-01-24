Впродовж минулого тижня українці визначили найкращі поштові марки 2023 року

Найкращою поштовою маркою України 2023 року стала марка «Вічна пам’ять!», випущена в День пам’яті загиблих захисників України. А найкращим поштовим блоком стали «Українські колядки в Києво-Печерській лаврі», повідомили у прес-службі «Укрпошти».

Як повідомляється, впродовж минулого тижня прихильники українських поштових мініатюр голосували за найкращі поштові випуски 2023 року у двох номінаціях: «Найкраща поштова марка» і «Найкращий поштовий блок». Загалом на голосування винесли 10 художніх марок та 8 поштових блоків, випущених «Укрпоштою» у 2023 році.

За підсумками всеукраїнського голосування найбільшу кількість голосів та, відповідно, звання «Найкращої поштової марки України 2023 року» отримала мініатюра «Вічна пам’ять!». Її було презентовано 29 серпня у День пам’яті загиблих захисників України.

фото Укрпошти

Ескізом до марки стала картина заслуженого художника України Олега Шупляка «Журба» (2016 р.). На ній козак-бандурист схиляє голову над могилами побратимів, а над ним журавлі летять у вирій. Частину коштів від продажу марки поштовий оператор передає на підтримку сімей військовослужбовців, які загинули, захищаючи Україну.

На центральній марці блоку зображено колядників у святковому народному вбранні. Дія відбувається на тлі головного іконостасу Успенського собору, який відтворено на полях поштового блоку.

фото Укрпошти

По обидва боки іконостасу зображені засновники Києво-Печерської лаври – Преподобні Антоній і Феодосій Печерські. На двох інших марках змальовано будівлю Успенського собору. На одній марці – храм, відтворений на основі гравюри 1623 року з книги «Бесіди Святого Івана Золотоуста». Це перше відоме зображення Успенського собору, яке дійшло до наших днів. На іншій марці — сучасний храм. Автор блоку – заслужений художник України Миколай Кочубей.

В «Укрпошті» зазначили, що улюбленими марками українців також стали: «Винищувачі зла» Максима Паленка, блок «Воїни світла. Воїни добра» Олександра Нікітюка, та марка «ПТН ПНХ».