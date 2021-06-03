Державне підприємство «Укрпошта» оголосило тендер на будівництво сучасного поштово-логістичного центру у Львові з робочою назвою HUB_Lviv. Комплекс вартістю близько 52 млн доларів має побудувати приватна компанія у передмісті або ж на території області.

Про оголошення тендеру 3 червня повідомив у Facebook голова «Укрпошти» Ігор Смілянський. За його словами, компанія планує побудувати автоматизований сортувальний хаб площею 26 тис. м2 у Львові, а також сортувальне депо в Івано-Франківську площею 6 тис. м2.

«У нас багато клієнтів на Заході України і вони (як і всі решта) заслуговують на те, щоб отримувати якісні, сучасні послуги. Сьогодні робимо перший, але впевнений крок у цьому напрямку, де Львів стане центром, який відповідає за логістику Заходу України, і сполучною ланкою з Європою», – зазначив Смілянський.

Він додав, що після будівництва сортувального центру «Укрпошта» прибере «свої машини з центру міста» і продасть свої будівлі «для міських проектів».

Згідно з оприлюдненими документами, вартість логістичного хабу у Львові або області не має перевищувати 52 млн доларів (з ПДВ). Девелоперська компанія, яка виграє тендер, має побудувати комплекс та передати його разом із земельною ділянкою у власність «Укрпошти».

Місце розташування майбутнього комплексу наразі не визначене, воно залежить від пропозицій девелоперів, які подадуться на тендер.

HUB_Lviv мають ввести в експлуатацію на ділянці площею 8 га, максимальний термін – до кінця 2031 року. Планується, що у центрі працевлаштують 495 людей, з них чоловіків – 40%, жінок – 60%. Хаб працюватиме цілодобово 365 днів на рік та обслуговуватиме упродовж робочого дня в середньому 70 автомобілів вагою до 20 тон.

Раніше «Укрпошта» отримала кредити від Європейського банку реконструкції та розвитку (63 млн євро) і Європейського інвестиційного банку (30 млн євро) на будівництво мережі сортувальних центрів та депо по всій країні, а також реконструкцію сільських відділень.

Раніше повідомлялось, що «Укрпошта» побудує сортувальний центр у Пасіках-Зубрицьких на ділянці площею 6 га, проте цей проект не отримав розвитку.